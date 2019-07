Recomandările Ambasadei României la Chișinău pentru cei ce merg peste Prut

12:45

Dacă vreți să ajungeți cumva pe stradela Gavriil Musicescu din Călărași, trebuie să știți că există tocmai patru (!) stradele cu acest nume plus o ditamai strada.Mai există și patru stradele Mitropolit Dosoftei plus strada Mitropolit Dosoftei.Dar asta nu e tot. La Călărași sunt înregistrate cinci stradele cu numele Diaconaș și o stradă Diaconaș.Oriunde te-ai întoarce, tot dai de străzi și stradele cu același nume: Gheorghe Asachi, Alexandr Pușkin – câte trei stradele și o stradă; 31 August 1989 - două stradele și o stradă, Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Ștefan Neaga, Alexandru cel Bun și multe altele – la fel.Per total, în orașul Călărași sunt înregistrate 122 de străzi și stradele.În marea majoritate a cazurilor, numele lor se repetă. Fiecare a treia stradă sau stradelă din Călărași poartă un nume de scriitor, iar fiecare a opta – un nume de domnitor.Există la Călărași și o stradă ce poartă numele lui Mihail Frunze. Wikipedia ne spune că ”Mihail Vasilievici Frunze, ortografiat și Mihail Frunză, a fost un lider bolșevic în timpul Revoluției Ruse din 1917”.Există și strada Anton Makarenko, pedagogul sovietic, care a pus bazele „reeducării“ din închisorile comuniste.Am dat la Călărași și de strada Divizia 80 de gardă. Nu am găsit, însă, nimic despre această divizie – ce-o fi fost cu ea și ce merite are, de a fost denumită o stradă aici în cinstea ei, nu se știe.Cu un an în urmă, călărășeanul Mihai Doloton, inițiatorul și organizatorul a mai multe proiecte culturale, venea cu inițiativa de a schimba numele acestei străzi în George Bacovia. Atunci, primarul Nicolae Melnic explica pentru EXPRESUL: ”Strada ”Divizia 80 de gardă” își are istoria sa.Acolo sunt înmormântați ostașii care au luptat pentru eliberarea Călărașiului, acolo este monumentul dedicat lor. De aceea, personal, nu sunt de acord să fie redenumită”.Mai există la Călărași o stradă a Salcâmilor, câte două stradele Bojole, Viilor, Florilor sau Călărașilor, trei stradele Codrilor.Am dat și de strada Daneză, strada Stejarului, 1 Mai, Biruinței, Frăției, Constructorilor... Cam puține motive pentru romantism, deși avem la Călărași și câteva stradele cu numele Doina.