Plahotniuc și-a depus mandatul de deputat

13:50

Pentru confirmarea cazului de rabie, materialul biologic de țesuturi a fost transportat la Centrul de referință pentru rabie la Institutul Pasteur, Franța (WHO Collaborating Center, for Research and Reference for Rabies). Laboratorul de referinţă a efectuat analiza biopsiilor cerebrale și ale pielii colectate la pacient în faza post-mortem prin testul direct cu anticorpi fluorescenţi (DFAT). Probele de biopsie au fost considerate pozitive pentru rabie și prin testele complementare: tehnica de iz...