Vlad Plahotniuc a depus mandatul de deputat în Parlament

08:10

Omul de afaceri Veaceslav Platon, condamnat la 30 de ani de închisoare în două dosare penale, susține că extrădarea sa din Ucraina s-a întâmplat sub controlul personal al fostului președinte ucrainean Petro Poroșenkco la solicitarea fostului lider al Partidului Democrat Vlad Plahotniuc. Potrivit fostului deputat, deținut în Penitenciarul nr. 13, extrădarea sa a costat trei milioane de dolari sau euro, bani pe care Vlad Plahotniuc i-ar fi plătit lui Poroșenko. Declarațiile în acest sens au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8, interviul fiind realizat în penitenciar, transmite IPN. Veaceslav Platon susține că era sigur 100% că nu va fi extrădat, în condițiile când era cetățean al Ucrainei încă din anul 1993, pe care a primit-o înaintea celei moldovenești, iar legislația Ucrainei interzice extrădarea propriilor cetățeni. Însă a fost reținut chiar în ziua în care a fost anunțat în căutare de către autoritățile moldovenești. Acesta nu a crezut că se va acționa atât de repede, or, de regulă această procedură durează, chiar dacă este una urgentată. El spune că înțelegea că Vlad Plahotniuc pregătește o operațiune, dar atunci miza pe faptul că în Ucraina la acel moment funcționa legea. Fostul deputat afirmă că extrădarea sa s-a întâmplat sub controlul personal al fostului președinte al Ucrainei Petro Poroșenkco. Și deși această situație era explicată în diferite feluri, potrivit lui Veaceslav Platon, „în orice caz în toate explicațiile Poroșenko ar fi declarat că i-a promis lui Plahotniuc”. Mai mult, ar fi spus că „că au nevoie să păstreze relații bune cu Republica Moldova, precum și ca în Moldova să fie o guvernare anti-rusească”. Potrivit lui, în tot acest proces au fost încălcate toate normele legale, din dosarul lui au fost extrase acte pentru eliberarea pașaportului său ucrainean, pentru ca apoi să se afirme că a obținut cetățenia ilegal. etc. Acesta afirmă că i s-a spus că extrădarea sa a costat trei milioane de dolari sau euro, bani pe care Vlad Plahotniuc i-ar fi plătit lui Poroșenko. „Cred că acest lucru va fi posibil de demonstrat. Deci, avionul care a aterizat primul la Chișinău, el nu a transportat pasageri. El a aterizat gol, dar a decolat cu bani”, a declarat Platon, menționând că această aeronavă era folosită personal de Poroșenko. Acesta mai spune că a contestat extrădarea sa, iar conform prevederilor legale, orice urmărire penală este posibilă doar cu acordul țării care a extrădat persoana. Or, afirmă Platon, dacă extrădarea este declarată ilegală, el urmează să fie eliberat și să fie puse la dispoziție 15 zile pentru a părăsi țara. Veaceslav Platon a fost reținut în iulie 2016, fiind cercetat penal pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, fapt ce a dus la prejudicierea Băncii de Economii cu peste 800 de milioane de lei. Omul de afaceri a fost condamnat la 30 ani de închisoare în baza a două dosare penale. Veaceslav Platon pledează nevinovat.