Maia Sandu despre noul șef CNA, Ruslan Flocea: Nu am nimic împotriva lui, noi am lucrat împreună…

18:50

Mâine, 30 iulie 2019, se va menține codul galben de vreme caniculară. Meteorologii anunță că în Moldova cerul va fi parţial noros, fără precipitaţii. La Briceni se așteaptă temperaturi de +28° C ziua și +23° C noaptea. La Bălți temperatura aerului va fi de +30° C ziua și +25° C noaptea. Iar la Râbnița temperatura…