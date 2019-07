Clienţii păgubiţi solicită MAI să pornească urmărirea penală în privinţa instituţiei bancare

„Eu am lucrat peste hotare mulţi ani, 16 ani, am strâns copeică la copeică, am vrut să-mi întreţin familia, să ridic copiii, am strâns o copeică să am pentru bătrâneţe, pentru zile negre. Prima dată ne-au minţit, că o să fie tot normal şi pe data de 16 ne-a spus să prindă bandiţii, ce avem noi cu bandiţii”, a spus unul dintre clienţi, citat de Mesager. „În bancă nu era pază nici noaptea, nici ziua, eu de opt ani sunt clientul băncii. Anunţul despre furt a fost făcut de un angajat al băncii şi nu...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TRM