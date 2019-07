Vremea caniculară nu ne lasă așa ușor! Ce temperaturi ne așteaptă mâine, 30 august, în Republica Moldova

Mâine, 30 august, se va menține codul galben de vreme caniculară. Meteorologii anunță că în Moldova cerul va fi parţial noros, fără precipitaţii. La Briceni se așteaptă temperaturi de +28° C ziua și +23° C noaptea. La Bălți temperatura aerului va fi de +30° C ziua și +25° C noaptea. Iar la Râbnița temperatura va…

