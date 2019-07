Eda Marcus şi Elvin Dandel prezintă Cerbul de Aur 2019

13:30

Trăim într-o eră a economiei și afacerilor digitale. În economie startup-urile sunt la ordinea zilei. Asistăm la uber-izarea muncii, pentru că generațiile tinere vor să dispună de mai mult timp și să lucreze per proiect. Companiile vor închiria angajați pentru proiecte, vor lucra cu experți part-time și vor apela la metode mai flexibile de contractare a potențialilor angajați. Corporațiile se întrec la nivelul de capitalizare a banilor. Iar piața locală are nevoie de joburi noi, de specialiști care să traducă economia pe înțelesul tuturor. Articolul Noi oportunități: Masterat în Comunicare și Jurnalism Economic la ASEM. Fii printre primii 15 studenți care vor beneficia de 50% reducere a taxei de studii în primul an apare prima dată în #diez.