Se alege șeful Centrului Național Anticorupție. Toți candidații sunt intervievați

Ceea ce poate supără mai tare, este faptul că toate autoritățile au încercat să arate că au acționat în limitele competențelor legale. Cât cinism pot avea reprezentanții acestor autorități? Realitatea este simplă și arată vulnerabilitățile mari care există la nivel de instituții, dar mai ales la nivel personal…în educația noastră, în pregătirea pe care o avem atunci când suntem chemați să ne exercităm profesiile. Un editoial al unui coleg de breaslă „vorbește” în 10 minute despre nivelul nostru al tuturor: polițiști, procurori, reprezentanți ai diferitelor autorități, cetățeni. Acest caz reprezintă eșecul nostru al tuturor! 10 minute în care se putea face intervenția Atâtea minute le-ar fi fost necesare unor polițiști competenți să o găsească pe Alexandra. Către numărul de urgență 112 au fost inițiate 3 apeluri ale Alexandrei. Aceasta a oferit două informații foarte bune: Faptul că era într-un service auto Faptul că suspectul avea mulți câini în curte. STS a oferit o localizare prin triangulație, în baza celulei GSM. Locația la care s-a produs crima a fost la limita razei indicate. Mun. Caracal are 12 service-uri, dintre care 4 erau în raza indicată de STS. Chiar și fără STS, chiar și fără localizare, faptul că au avut informații clare venite din partea Alexandrei, în maxim 10 minute ar fi putut realiza descinderi în toate service-urile auto din Caracal. Au invocat textele de lege, deși art. 27 alin. (2) din Constituție le-ar fi permis să intervină. Procurorul de caz a fost sesizat pentru a solicita încuviințarea percheziției domiciliare. Ce procuror este acela care nu îl trimite la plimbare pe polițistul care vine cu o asemenea propunere într-un asemenea caz? Sau ce procuror face o asemenea propunere? Orice procuror din țara aceasta, având o minimă pregătire, ar fi trebuit să realizeze că în cazul unei răpiri nu ai nevoie de încuviințarea percheziției domiciliare. Daca cineva anunță organele abilitate că a pus o bombă într-un imobil proprietate privată, credeți că este nevoie de încuviințarea percheziției domiciliare? Toate aceste scuze arată un lucru și mai grav: abilitatea grupului de incompetenți de a-și acoperi gafele. Au fost 10 minute de declarații inutile. Politicienii au ieșit cu declarații… inutile toate. Dacă ne gândim bine 10 minute putem începe să punem umărul la generarea soluției. Soluția este una singură: fiecare individ să nu mai accepte incompetența, dar poate cel mai important…să încercăm să ieșim din propria stare de incompetență. O bestie cu chip de om Gheorghe Dincă și-a recunoscut, în urmă cu puțin timp, ambele crime, atât în cazul Alexandrei, cât și al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al bărbatului, pentru Mediafax. Procurorii DIICOT anunță că au extins cercetările și pentru infracțiunea de omor calificat în cazul lui Gheorghe Dincă. Această infracțiune se adaugă celor de viol și trafic de minori de care era acuzat până acum suspectul. Test ADN: Oasele găsite în curtea lui Gheorghe Dincă sunt de om Anchetatorii caută în continuare probe. La fața locului se află și suspectul. Un prim rezultat ADN arată că oasele găsite zilele trecute în curtea groazei sunt umane. Asta înseamnă că ar putea fi aduse noi acuzații, cum ar fi cea de omor deosebit de grav, potrivit Digi24. În continuare însă nu există o confirmare clară că Alexandra Măceșanu ar fi fost ucisă deși mama fetei a recunoscut inelul găsit. Este nevoie însă de noi teste, asta deoarece oasele umane găsite sunt alterate și sunt necesare probe suplimentare pentru a spune cu exactitate cui aparțin osemintele. Totodată, un al doilea test ADN a arătat că firele de păr, hainele și bijuteriile descoperite în mașina și casa suspectului sunt ale Alexandrei. Ce s-a întâmplat în noaptea crimei? Oficial Poliția a așteptat trei ore pentru a executa mandatul de percheziție. Parchetul General oferă detalii despre evoluţia cazului de la Caracal, menţionând exact ceea ce acuză toată lumea, şi anume faptul că poliţiştii au stat după o autorizaţie în loc să intervină. Conform comunicatului, autorizaţia de percheziţie a fost emisă la 3.05 şi pusă în aplicare la 6.00. "În după-amiaza zilei de 25.07.2019, în jurul orei 15:30, pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, la sesizarea Postului de Poliţie Dobrosloveni, s-a constituit un dosar penal în care s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate, având ca victimă o minoră din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, existând indicii că în dimineaţa zilei de 24.07.2019, în jurul orei 10:00, a fost luată de pe DN 64, comuna Dobrosloveni, de un autoturism şi a dispărut. Prin ordonanţa din data de 25.07.2019, organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Caracal - Biroul Ordine Publică, au dispus începerea urmăririi penale în cauză, pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate, prev. de art. 205 alin. 1, 2, 3 lit. b C.p După înregistrarea dosarului la parchet, cercetările au fost continuate, sub supravegherea procurorului de caz, de către lucrătorii de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Caracal, Postului de Poliţie Dobrosloveni şi Serviciul Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Olt. Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal desemnat cu supravegherea cercetărilor a procedat la efectuarea unor activităţi specifice. Totodată, în raport de datele anchetei, procurorul a solicitat încuviinţarea percheziţiei la 3 adrese, mandatele fiind puse în executare în seara zilei de 25.07.2019. De asemenea, s-a solicitat Judecătoriei Caracal emiterea mandatului de percheziţie domiciliară pentru a patra adresă, autorizaţia fiind emisă la ora 02:39 şi înmânată procurorului la ora 03:05. În dimineaţa zilei de 26.07.2019, ora 06:00, s-a pus în executare mandatul de către Poliţia Municipiului Caracal, împreună cu Serviciul Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Olt, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal", se arată în comunicatul Parchetului General. 'Întrucât pe parcursul desfăşurării percheziţiei au rezultat indicii privind săvârşirea infracţiunii de omor, prin ordonanţa emisă în dimineaţa zilei de 26.07.2019, Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal şi-a declinat competenţa în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor, prev. de art. 188 alin. 1 C.p. Ca urmare a declinării competenţei, cauza a fost înregistrată pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, iar prin ordonanţă s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunii de omor calificat, prev. de art. 188 alin. 1 C.p. rap. la art. 189 alin. 1 lit. a, h C.p. În continuare, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt desemnat cu instrumentarea cauzei a procedat la cercetarea la faţa locului, împreună cu echipele de poliţie din cadrul IPJ Olt - Serviciul Investigaţii Criminale, Poliţiei Municipiului Caracal, IGPR – DIC şi criminalişti din cadrul Serviciului Criminalistic IPJ Olt şi INC. În cursul cercetării la faţa locului s-au prelevat mai multe categorii de urme criminalistice, care urmează a fi procesate în perioada imediat următoare pentru clarificarea tuturor împrejurărilor cauzei. În virtutea rolului de coordonare, Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a acordat spijin în derularea activităţii menţionate anterior. Pe parcursul efectuării urmăririi penale de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, în baza art. 63 C.p.p. rap. la art. 43 – 45 C.p.p., cu aplic. art. 50 C.p.p. şi art. 11 alin. 1 pct. 5 din OUG 78/2006, DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova a solicitat declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea acelei structuri, în vederea reunirii la o cauză penală ce are ca obiect infracţiunea de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a C.p. Întrucât din datele transmise de acea structură de parchet, a rezultat că există o legătură de conexitate, respectiv săvârşirea mai multor infracţiuni de aceeaşi persoană (cazul de conexitate prev. de art. 43 alin. 2 Cod procedură penală), prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt din data de 27.07.2019, s-a dispus declinarea competenţei materiale şi teritoriale de efectuare a urmăririi penale în favoarea DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova. Prin ordonanţa din data de 27.07.2019 a DIICOT- S.T. Craiova s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului D. G., sub aspectul săvârşirii în concurs, a infracţiunilor de trafic de minori şi viol, fapte prev. de art. 211 alin. 1 şi 2 lit. a Cod penal rap. la art.210 alin.1 lit. a C.p. şi art. 218 alin. 1 şi 3 lit. c Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 2 Cod penal. Inculpatul urmează sa fie prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă pentru o perioada de 30 de zile. Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Craiova cu sprijinul Direcţiei de Investigaţii Criminale, Institutului Naţional de Criminalistică, IPJ Olt şi IPJ Dolj", mai precizează sursa citată. Se conturează profilul unui ucigaș în serie, cu mai mult de două victime În urma investigațiilor criminalistice de a locuința lui Gheorghe Dincă din Caracal, care a recunoscut că le-a ucis pe Luiza și Alexandra, se conturează profilul unui ucigaș în serie, cu mai mult de două victime, spun ofițerii de omoruri cu experiență. Spațiul unde locuia criminalul, o mizerie cu miros fetid, indică o psihopatie veche, al cărui debut putea scăpa neobservat, însă modul în care a continuat era greu să nu fie detectat de oamenii care-l cunoșteau. Criminalul își „construise” o vizuină care să-i ascundă faptele, având unele geamuri zidite. Polițiști de omoruri cu experiență cred că Dincă trebuie să aibă și un trecut cu acuzații de viol, după care a început să ucidă, iar victimele pot fi mai mult de două. De altfel, și echipa de criminaliști care încă investighează locuința lui Gheorghe Dincă pare să treacă prin sită întreaga proprietate și împrejurimile în căutare de probe care să indice mai multe victime și locuri în care s-ar fi putut descotorosi de cadavre. „Sunt gropi săpate şi cimentate. Sunt cercetate pe rând. Se prelevează probe, pentru că zona poate fi contaminată, dintr-un pas greşit şi lucrurile pot căpăta o altă turnură”, a declarat procurorul şef adjunct al DIICOT, Georgiana Hosu, referindu-se strict la ancheta privind sechestrarea și uciderea celor două fete, Luiza și Alexandra. Profilul criminalului are elemente și din „Taximetristul morții”, criminalul în serie Adrian Stroe, din anii ’90, dar, ca reacții, în special acel rânjet afișat la arestare și în timpul transportului la locul săvârșirii faptelor, duce cu gândul la Ion Râmaru. Și Valeriu Şuhan, fost ofiţer de poliţie judiciară, a observat acel „zâmbet”, declarând pentru Mediafax că „este doar o mască”. „Zâmbetul lui este o mască, nu este o stare de inconştienţă, este o mască astfel încât să facă faţă presiunilor vecinilor, de exemplu. Dar, cu siguranţă el va fi supus unei expertize medico-legale de natură psihiatrică, pentru a se stabili dacă a avut sau nu discernământ”, susţine Valeriu Şuhan. De asemenea, acesta crede că Gheorghe Dincă ar putea avea la activ mai multe omoruri. „Mi-e teamă că acest om are la activ mai multe victime”. Faptul că el a recunoscut aceste omoruri, într-un interval de timp relativ scurt, mă îndeamnă să cred că a recunoscut cu relativă uşurinţă, tocmai pentru a ascunde alte crime comise”, a declarat Valeriu Şuhan, fost poliţist judiciar. O femeie din Caracal, instructor la Şcoala de Arte şi Meserii în comuna Alexandrei, Dobrosloveni, spune că a mers de trei ori la ocazie cu Gheorghe Dincă, pentru că „părea un om bătrân, serios”. Un om care obișnuia să oprească într-un punct, unde stăteau oamenii la ocazie, și să ia femei. Ancheta va fi de lungă durată și nu se știe ce va scoate la iveală. Revoltă la Caracal: „Daţi-i drumul printre noi” Aproximativ 200 de oameni adunaţi sâmbătă seara în faţa casei suspectului din Caracal au strigat furioşi „Daţi-i drumul printre noi”, referindu-se la Gheorghe Dincă în timp ce acesta era scos cu maşina poliţiei din curtea locuinţei. Oamenii adunaţi în casei suspectului din Caracal strigă „Huo!” către forţele de ordine şi „Daţi-i drumul printre noi”. Mii de oameni la „protestul pentru Alexandra”: ”Demisia!”, ”Criminalii”, „Jos Guvernul” Un miting de protest organizat sâmbătă seara, în Piaţa Victoriei, a fost anunţat de patru organizaţii civice, sub titlul „Pentru Alexandra. Împotriva unui stat nepăsător!” Protestul era programat să înceapă la ora 19.00 în faţa Guvernului, iar la ora 20.00 participanţii să plece în marş spre Ministerul de Interne. Câteva mii de manifestanţi au ajuns în faţa Ministerului de Interne şi strigă „Jos Guvernul hoţilor!”, „Nu scăpaţi!”, „Incompetenţii”, ”Criminalii”, ”Alexandra”, ”Nu plecăm acasă, morţii nu ne lasă”. Participanţii au ţinut un moment de reculegere şi au aprins lumânări. Numărul oamenilor care au venit la protestul din Piaţa Victoriei a ajuns la peste 4.000, iar în jurul orei 20.15 aceştia au plecat în marş spre Ministerul Afacerilor Interne. Participanţii au scandat şi „Păcat, păcat de sângele vărsat”, „PSD, ciuma roşie”, „Uniţi putem învinge un sistem”, „Şi noi, şi voi avem copii”. Deşi numărul jandarmilor este redus, manifestanţii scandează şi „Jandarmeria apără hoţia!” Iohannis cere anchetă în CSAT și vinovații să fie pedepsiți, fie că sunt de la Interne sau STS Preşedintele Klaus Iohannis a anunțat, duminică, o anchetă completă, în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), a cazului de la Caracal, exprimându-și regretul pentru tragedia petrecută. Şeful statului a declarat că este revoltat de faptul că, „din cauza unor disfuncționalități, autoritățile responsabile nu au reușit să salveze o adolescentă care și-a pierdut viața în condiții dramatice”. „Circumstanțele în care a acționat criminalul trebuie clarificate de urgență”, a transmis Administraţia Prezidenţială. Iohannis a continuat spunând că Guvernul ar trebui să se gândească dacă nu cumva este autorul moral al tragediei de la Caracal, având în vedere că linia directoare ale actualei puteri este călcarea în picioare a legilor justiției și a codurilor penale. Șeful statului a cerut abrogarea imediată a modificărilor la codurile penale și la legile Justiției, afirmând că este un pas obligatoiu și că, în caz contrar, după alegeri va strânge o noua majoritate care va face asta. Președintele Iohannis a insistat că cei responsabili trebuie aspru sancționați, indiferent dacă sunt de la Interne, STS, din toate instituțiile care vor fi găsite vinovate. „Resping abordarea politicianistă a Guvernului. La CSAT voi cere premierului și ministrului de Interne să găsească soluții concrete, inclusiv dacă se impune modificarea legilor. Legislația penală trebuie modificată în interesul apărării drepturilor fundamentale, ci nu în interesul infractorilor”, a declarat președintele țării. După comunicarea publică de duminică, Klaus Iohannis a transmis un mesaj similar și pe Facebook. Ilegal. Șeful Poliției Române, demis după crimele din Caracal, cu salariul la secret Ioan Buda a decis să șteargă din Declarația de avere postată pe site-ul Poliției Române informațiile legate de veniturile încasate. Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, a anunţat, vineri seară, că a propus demiterea şefului Poliţiei Române şi a prefectului judeţului Olt, precizând că locul lui Ioan Buda la şefia Poliţiei Române va fi luat de adjunctul acestuia, Florian Dragnea. Chestorul General de Poliție Ioan Buda și-a publicat „Declarația de avere” luna trecută. Doar că acolo unde trebuia să menționeze salariul încasat, Buda a decis să șteargă cifrele cu un marker alb. Și în Declarația de avere din 2018, Buda și-a șters salariul încasat ca polițist. Acest aspect este o ilegalitate. Potrivit legii, publicarea declarațiilor de avere este obligatorie. „Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de lege de către persoanele desemnate să asigure implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 de lei“, potrivit Legii 76 din 2010. Ghidul de completare al declarațiilor de avere și interese spune că persoanele responsabile „asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese pe pagina de Internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire”. Buda are o casăd e 170 mp în Cluj, o mașină BMW, nu are datorii și nici contrui în bancă. Demis de Ministrul de Interne "Am propus demiterea şefului Poliţiei Române şi a prefectului judeţului Olt, domnul Dragnea, locţiitorul inspectorului general îl va înlocui imediat pe domnul Buda. Nu mă pot băga eu în ancheta procurorului şi eu nu plec de aici până nu finalizăm ancheta. Toate rezultatele vor fi puse la dispoziţie, sunt de 48 de ore ministru, atât timp cât sunt ministru voi avea grijă ca aşa ceva să nu se mai întâmple", a declarat ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga. Acesta a precizat că locul lui Ioan Buda la conducerea Poliţiei Române a fost luat de către adjunctul inspectorului general al Poliţiei Române, Florian Dragnea.