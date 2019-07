Maia Sandu cere demisia conducerii INJ

15:30

Socialistul Ion Ceban ar trebuie să fie candidatul al Partidului Socialiștilor pentru alegerile locale din Chișinău. Declarația îi aparține președintelui țării Igor Dodon, liderul neformal al PSRM-ului, și a fost făcută în cadrul unui interviu pentru noi.md. • (Igor Dodon, președintele Moldovei)„După părerea mea, Ion Ceban ar trebuie să fie candidatul. A fost consilier municipal, începând cu anul 2015, și consider că știe cel mai bine ceea ce se întâmplă în Chișinău. Consider că are șanse reale...