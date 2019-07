Pubele speciale pentru excrementele animalelor, pentru care Primaria a scos aproape doua sute de mii de lei din buget si care au fost instalate in mai multe parcuri din capitala, sunt folosite in alte scopuri. Trecatorii lasa in ele si in jurul lor tot felul de pungi, sticle si alte resturi - FOTO

