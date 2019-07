Curs valutar: 29.07.2019

12:00

De altfel, istoria acestui proiect pornește în Italia, unde inițiatorul proiectului, colonelul Gheorghe Cavcaliuc, fostul adjunct al Inspectoratului General de Poliție merge destul de des. Acesta spune că părinții săi, la fel ca mulți alții conaționali, lucrează de 18 ani în Italia. Inspirat de cele văzute, cum bunicii italieni ajută copii să treacă strada în mai multă siguranță, Gheorghe Cavcaliuc a decis să implementeze frumoasa experiență acasă, în R. Moldova.„La 14 ani, când veneam de la școală spre casă, am fost tamponat de o mașină condusă un șofer iresponsabil și am fost lăsat să zac jos, iar șoferul a părăsit locul accidentului. Justiția de atunci nu a pedepsit șoferul pentru fapta sa și i-a lăsat chiar și permisul de conducere. Eu am stat 8 luni în ghips și spițe și fiecare zi trăiam cu frică că nu aș putea mai merge vreodată, că nu voi mai putea juca fotbal ca alți copii.