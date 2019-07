Ion Sturza, vrea dispariția PDM deși a contribuit la fondarea acestuia

08:15

Russi Taylor, o actriţă care timp de peste trei decenii a dat voce desene animate Minnie Mouse, a murit vineri la vârsta de 75 de ani, a anunţat sâmbătă preşedintele companiei Walt Disney Co., Bob Iger, potrivit agenţiei de ştiri The Associated Press. Articolul A decedat actrița Russi Taylor, vocea personajului de desene animate Minnie Mouse apare prima dată în #diez.