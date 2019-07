VIDEO / Un mort și mai mulți răniți, după un incident armat la Festivalul Usturoiului din California

07:40

Prieteni, noi înțelegem nerăbdarea din societate. Vrem și noi cât mai repede să scăpăm de toți hoții și să punem pe roate statul. Dar. Trebuie să conștientizăm că a trecut un pic mai mult de o lună. Și când am venit în guvern, am fost șocați de ce am găsit. Știam că lucrurile sunt putrede înainte de a veni, dar realitatea este mult mai gravă. Și problemele care s-au adunat de-a lungul anilor nu pot fi rezolvate toate în două luni.