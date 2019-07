Crima din Caracal – Românii cer DECAPITAREA Criminalului

Românii cer imperativ decapitarea criminalului. Crima din Caracal este un simptom al bolii terminale, o excrescență a tumorii cangrenoase din România, care crește în fiecare an sub ochii unui popor dezumanizat. Am avut răpirea Sorinei în care o procuroare magistrată, Maria Antoaneta Piţurcă, a intrat cu mascații în curtea familiei și...

