Principalul suspect al crimei de la Caracal si-a recunoscut vina si a declarat ca a ucis si o alta tanara de 18 ani, data disparuta acum cateva luni. Mii de oameni au protestat in Piata Victoriei din Bucuresti, nemultumiti de interventia politiei in acest caz - VIDEO

18:40

Dat in cautare nationala, Ilan Sor este cautat si de orheieni. Oamenii se intreaba unde este fostul primar, care le-a promis ca vor trai ca in Monaco. Unii oameni spun ca sunt gata sa ispaseasca ei pedeapsa: „Intr-o zi cu babele noastre vorbeam ca daca il inchide, noi ne ducem pe rand si stam cate putin, in locul lui” - VIDEO