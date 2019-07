Poliția știa adresa criminalului înainte ca Alexandra să sune după ajutor! O vecină le-a dat coordonatele, însă polițiștii i-au zis să stea liniștită

Noi detalii cutremuratoare ies la iveala in cazul mortii Alexandrei, tanara disparuta fara urma din Caracal. Politistii stiau adresa criminalului inainte ca Alexandra sa sune la 112. O vecina de-a suspectului Gheorghe Dinca a sunat de doua ori la 112, la ora 3.00 si la ora 5.00, in dimineata de 25 iulie. Se pare ca femeia a raportat activitati dubioase in fata portii lui Dinca iar adolescenta Alexandra Macesanu a sunat la 112 la sase ore distanta dupa apelurile vecinei. Conform unor surse judici...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Vocea Basarabiei