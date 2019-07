Editorial tulburator al scriitorului Vasile Ernu: Ce-i de invatat din cazul Caracal? Pentru Alexandra, statul a fost minimal!

20:10

Caz greu de imaginat in Romania. O fata de 15 ani a fost ucisa si arsa de un individ, iar ramasitele ei au fost gasite in curtea acestuia. Adolescenta a sunat de trei ori la 112, dar nimeni din dispecerat nu a reusit sa o localizeze. Oamenii legii au ajuns in casa suspectului la 19 ore, dupa ce victima a cerut ajutor - VIDEO