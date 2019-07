„Putin - hu*lo” - Rușii s-au răzvrătit împotriva Kremlinului / VIDEO

10:30

Pe parcursul a 70 de ani am tot auzit tot felul de declaraţii: noi v-am eliberat de sub jugul fascist, de sub „jugul românilor”. Sunt nişte neadevăruri spuse de cei care nu doresc să ne cunoască istoria adevărată, cultura, limba, dar şi de mulţi băştinaşi, la care minciuna repetată de sute de ori de propaganda sovietică a prins rădăcini adânci... „Eliberatorii” nu spun însă că tot ei ne-au ţinut în supuşenia regimului comunist, jugul căruia a fost mult mai greu, deoarece s-a soldat cu exterminarea a sute de milioane de oameni nevinovaţi. Comisia Cojocaru, care a lucrat în arhive şi a depistat crimele comunismului pe teritoriul Moldovei, a dezvăluit esenţa regimului comunist de ocupaţie, pe care în niciun caz nu-l putem numi regim de eliberare. Pe timpul României regale, în Basarabia n-au fost împuşcaţi cetăţenii fără judecată, cum au făcut-o kaghebiştii sovietici. Într-un cuvânt, la 28 iunie 1940 şi în 1944 a avut loc ocuparea Basarabiei de către Armata Sovietică.