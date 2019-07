INTERVIU-AVERTISMENT: DODON preia de la PLAHOTNIUC postul de televiziune din Federația Rusă, „Pervîi Canal”. Dodon în spatele coaliției de conjunctură cu Blocul ACUM devine un nou monstru, un nou PLAHOTNIUC

21:30

Dorin Chirtoacă: Irina Vlah, in anul 2008, fiind deputat PCRM, a propus in Parlament, impreuna cu V. Vitiuc si A. Zagorodnii, privatizarea pentru Plahotniuc, a: Hotelului „Codru”, „Air Moldova”, „Cafeneaua Parlamentului”. ASTAZI, toate trei, sunt in proprietatea lui Plahotniuc, evident, deloc intamplator. Prejudiciul adus RM numai din cauza privatizarii...