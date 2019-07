Paparazzi, 27 Iulie

20:20

Ilan Sor a aparut astazi in atentia publica, dupa ce nu a fost vazut timp de o luna si jumatate. Doar ca nu in fata presei, ci intr-o inregistrare video difuzata de una dintre televiziunile pe care le controleaza. Deputatul partidului care ii poarta numele n-a spus unde este si nici cand are de gand sa iasa in fata oamenilor, ci s-a plans de amenintarile lansate la adresa sa, a familiei sale si a colegilor de formatiune politica.