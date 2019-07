Moldova a obtinut o noua medalie la Festivalul Olimpic al Tineretului European, care se desfasoara la Baku. Atleta Iuliana Dabija a cucerit bronzul la proba de triplu salt - VIDEO

17:40

Opt persoane au murit, iar peste 60 au fost ranite in Filipine, in urma a doua cutremure puternice. S-au prabusit cladiri si au fost pusi la pamant arbori si stalpi. Pana la venirea salvatorilor, oamenii au scos zeci de supravietuitori de sub daramaturi. Imaginile sunt dezolante - VIDEO