Poliția din Moscova a reținut peste 200 de oameni la un protest neautorizat al opoziției

19:20

Partidul Democrat de opoziție a înregistrat la Parlament o moțiune pentru demiterea noii ministre de finanțe, Natalia Gavrilița, pe care o acuză că, în vreme ce nu poate colecta eficient impozitele existente, vrea să introducă impozite noi, care vor lovi mai ales în mediul de afaceri. Ministrei, care spune la rândul său că democrații ar fi lăsat moștenire o gaură bugetară imensă și scheme prin care și-ar fi „băgat mâinile în buzunarele cetățenilor”, i se mai cere publicarea înțelegerilor recente cu Fondul Monetar Internațional, în urma cărora FMI reia colaborarea cu Chișinăul și oferirea de împrumuturi. Președintele Igor Dodon a intervenit în această dispută, spunând că nu va promulga legi anti-business. Eliminarea scutirii personale pentru angajaţii care primesc salarii mai mari de 30 de mii de lei (sau circa o mie şi jumătate de euro), anularea tichetelor de masă şi creşterea TVA-ului de la 10% la 20% pentru sectorul HoReCa (hoteluri, restaurante, cafenele) sunt principalele modificări ce au trezit discuţii aprinse în societate urmare a prezentării politicii fiscale de către ministra finanțelor Natalia Gavriliţa.Astăzi Partidul Democrat a înregistrat o moțiune simplă la Parlament, pe același subiect, acuzând guvernarea Blocului ACUM-PSRM că vrea „să-şi bage mâinile în buzunarul cetățeanului”. Deputatul Vladimir Cebotari:„Şi-au propus să anuleze tichetele de masă, apoi s-au corectat şi au spus că vor impozita tichetele de masă, ceea ce înseamnă să anulezi de fapt acest proiect. Tichetele de masă este acel beneficiu la care are acces 50 de mii de salariați. La fel am auzit, pentru că nu am văzut, deoarece este o lipsă de transparență absolută, despre intenția de a spori taxa pentru valoarea adăugată de la 10 la 20% pentru industria HoReCa”.Confruntată cu moţiune simplă la nici două luni de când a fost învestită, ministra finanțelor Natalia Gavriliţa a oferit mai multe explicaţii de ce a decis să impoziteze tichetele de masă sau să crească TVA-ul pentru domeniul turismului. Din punctul ei de vedere, tichetele de masă reprezintă un risc pe termen lung, este un supliment la salariu pentru care nu se plătesc contribuții sociale şi medicale şi deja ar exista în legislație scutiri pentru alimentația centralizată şi transport oferite de angajatori.TVA-ul pentru HoReCa a fost o obiecție din partea experților FMI...În apărare i-a venit şi şefa Guvernului, Maia Sandu, care a spus că TVA-ul pentru HoReCa a fost o obiecție din partea experților FMI, micșorarea a fost adoptată anul trecut la pachet cu amnistia fiscală, şi acum s-a insistat să se facă corecțiile respective.Natalia Gavriliţa: „Aceste critici au apărut pentru că noi am lucrat în regim de pompieri şi consultările vor avea loc abia acum şi am luat anumite măsuri urgente care erau necesare pentru încheierea evaluării programului Fondului Monetar Internațional”.Maia Sandu: „Şi eu cred că este un mare tupeu din partea Partidului Democrat, care este în Parlament, după ce a devalizat bugetul, după ce a lăsat un buget cu o gaură de 4,4 miliarde de lei, să vină peste trei săptămâni şi să întrebe ce se întâmplă cu bugetul”.În plus, şefa executivului a spus că guvernarea, în discuţiile pe care le-a avut cu delegația FMI, a pus accent pe măsuri care să nu lovească în cei care au venituri mici.Reprezentanți ai domeniilor afectate de inițiativele fiscale anunțate au continuat criticile la adresa noii puteri. Lor li s-a alăturat şi preşedintele Igor Dodon, care a spus că a cerut Guvernului şi Parlamentului să nu le promoveze în pripă, până la încheierea acestei sesiuni parlamentare, ci să desfășoare consultări publice. Dodon a mai declarat că nu va promulga niciun proiect legislativ fără a fi discutat cu cei din mediul de afaceri şi sindicate.Economistul Sergiu Gaibu de la Centrul Expert-Grup observă că noua guvernare a acționat contrar promisiunilor de a fi transparentă, ignorând poziția părților interesate, iar acest episod trebuie să fie o lecţie. Disensiunile din sânul alianței de guvernare arată că inițiativele nu au fost discutate nici în interiorul coaliţiei şi că există o problemă de comunicare.Există o problemă de comunicare...„Cu toţii înţelegem că, într-adevăr, s-a lăsat o moștenire dificilă din partea guvernării precedente, care a avut o tentă extrem de populistă cel puțin în perioada electorală. Multe din aceste decizii au o serie de carențe, dar soluționarea problemelor respective trebuie să fie foarte bine analizate, să nu fie luate în pripă şi create modelele într-adevăr coerente şi bine închegate în contextul economiei Republicii Moldova”.În ce privește argumentarea executivului că măsurile au fost luate urmare a condițiilor impuse de experții FMI, economistul Sergiu Gaibu pune la îndoială că misiunea Fondului ar fi sugerat din ce domenii să se taie pentru a acoperi deficitul de peste 5 miliarde de lei.Experţii FMI mai degrabă recomandă echilibrarea bugetului, adică a cheltuielilor cu veniturile, iar disciplina fiscală, soluțiile, după părerea expertului, vin de la echipele tehnice ale țărilor respective.Sergiu Gaibu crede că economiile acumulate urmare a acestor inițiative fiscale ar fi modeste, ținând cont că vin la pachet cu un val de critici ale celor care contestă lipsa de transparență a Executivului.