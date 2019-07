Încă un caz de pestă porcină a fost depistat la Cahul

15:10

Duminică, 28 iulie, avem Gânduri creştine cu părintele Ioan Moşneguţu, episcop al Catedralei din Soroca. Regizoarea Olga Lucovnicova ne va oferi detalii despre documentarul *It*s not the end (în traducere – Acesta nu este sfârşitul). Filmul prezintă povestea unei moldovence plecată la capătul pământului doar cu o valiză şi care a fost diagnosticată cu cancer. Protagonista a reuşit să învingă boala. În aceeaşi zi de duminică vom dialoga despre muzică şi valori cu interpretul Valy Boghean. Alege R...