Start înscrierii în cursa pentru funcția de procuror general interimar; Condițiile pentru candidați

15:20

Actorii americani Brad Pitt și Leonardo DiCaprio, care au legat o prietenie mai profundă pe platourile de filmare pentru lungmetrajul „Once Upon a Time in Hollywood”, împărtășesc o pasiune pentru olărit și petrec mult timp în studioul de sculptură al primului, potrivit contactmusic.com, scrie Mediafax. „Brad are propriul studio de sculptură în locuința sa și […] Articolul Pasiunea secretă care-i unește pe Brad Pitt și Leonardo DiCaprio apare prima dată în Cotidianul.