Trafic îngreunat la vama cu Ucraina

Standurile vor conține produse alimentare procesate, precum fructe și legume uscate, ceaiuri sau conserve, miere, nuci, uleiuri presate la rece, vinuri, produse cosmetic etc. Acestea sunt certificate ca produse ecologice, fiind selectate conform unui regulament elaborate de Agenția de Investiții. Responsabilii din cadrul misiunilor diplomatice vor avea sarcina să actualizeze oferta ecologică a țării anual. Pentru că sunt mobile, standuri-le vor putea fi instalate în cadrul expozițiilor și târgurilor relevante din afara țării. Potrivit Rodicăi Verbeniuc, director general al Agenției de Investiții, inițiativa e o nouă platformă de promovare a unei Moldove ecologice care se pliază pe tendințele internaționale. Rodica Verbeniuc spune că acesta este un instrument care înglobează practic toată oferta de produse ecologice cu potențial pentru export. Directoarea AI consideră că proiectul este un exemplu relevant pentru susținerea sectoarelor cu potențial de generare de exporturi cu valoare adăugată și atragere de capital străin. Igor Goma este proprietarul unei afaceri care produce uleiuri presate la rece, semințe, făină din diverse produse etc. Firma se află din 2011 în circuitul ecologic. Potrivit lui, noutatea firmei pe care o administrează sunt produsele din cătină și uleiurile presate la rece. El spune că s-au făcut câteva exporturi în România, dar în ultimii doi ani mai mult testează produsul pe piața internă. Maria Borta, directoarea unei companii de cosmetice, declară că, cu toate că firma are acum contracte de milioane cu țări precum Taiwan, Olanda etc., pe piața internă au început a să se dezvolta abia din 2012, după o perioadă de stagnare. Acum, consumatorul autohton rămâne o prioritate, dar compania se orientează și spre export, deoarece fabrica are o capacitate foarte mare, spune Maria Borta. Directoarea a menționat printre impedimentele întâlnite eforturile mari care trebuie făcute pentru studiile de piață, dar și publicitatea foarte scumpă, fapte care a și determinat compania să participe la expoziții, ceea ce permite popularizarea produselor. Irina Medvețchi, marketolog în cadrul unei fabrici de vinuri autohtone a declarat că prezența pe standul din cadrul misiunilor diplomatice este un instrument de promovare direct care cu siguranță va aduce după sine și vânzări. Mai ales că fabrica se specializează pe vinurile seci albe și roșii. Până acum compania a exportat în țări precum: Canada, SUA, China, Belgia, Portugalia, România etc. Veaceslav Dogari, manager comunicare la o altă companie vinicolă din țară, a remarcat că piețele externe vor contribui la majorarea vânzărilor, chiar dacă produsul este destul de popular atât pe intern cât și pe extern. Compania obține anual medalii la nivel internațional, iar produsul este apreciat în multe țări ale lumii. Astfel, din zece milioane de sticle produse anual, 4,5 milioane merg la export, în special în România, dar și Rusia. Pe durata unui an, Agenția de Investiții a participat în 16 misiuni diplomatice în 8 țări, interacționând cu peste cinci mii de potențiali investitori. La rândul lor, peste 20 de delegații de afaceri din diferite țări au vizitat Republica Moldova pentru a aprecia atractivitatea acesteia pentru investiții.