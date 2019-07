Mai multe organizaţii şi asociaţii nonguvernamentale au cerut conducerii ţării revizuirea măsurilor fiscale

19:45

In perioada de referinta, circulatia transportului public va fi organizata dupa cum urmeaza: - itinerarul rutei de troleibuz nr. 12 se scurteaza pana la str. 31 August 1989; - itinerarul rutelor de troleibuz nr. 10 si nr. 24 se modifica dupa cum urmeaza: de pe str. Mitropolit G. Banulescu-Bodoni pe str. Bucuresti, str. A. Sciusev, str. C. Stere, str. M. Kogalniceanu, str. S. Lazo, str. A. Mateevici si in continuare pe traseul stabilit; - traseul rutei de autobuz nr. 11 se modifica dupa cum urmeaza: de pe str. Mitropolit G. Banulescu-Bodoni pe str. Bucuresti, str. V. Alecsandri si in continuare pe traseul stabilit; - itinerarul rutei de microbuz nr. 129 se modifica dupa cum urmeaza: de pe str. Mitropolit G. Banulescu-Bodoni pe str. Bucuresti, str. S. Lazo, str. A. Sciusev si in continuare pe traseul stabilit; - itinerarul rutei de microbuz nr. 188 se modifica dupa cum urmeaza: de pe str. Bucuresti pe str. V. Alecsandri si in continuare pe traseul stabilit. Conducatorii auto care traverseaza cartierele unde este anuntata suspendare de trafic rutier sunt indemnati sa respecte semnalizarea rutiera temporara sau sa ocoleasca zona respectiva. Primaria Chisinau mizeaza pe sprijinul institutiilor mass-media in vederea informarii opiniei publice in timp util, pentru a evita blocajele de trafic.