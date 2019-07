Oligarhii și oligarhia: când economiștii fac elogiul corupției

18:10

De la 1 august, postul de televiziune din Federația Rusă, „Pervîi Canal” ar urma să fie difuzat în Republica Moldova de către „Accent TV”, post afiliat socialiștilor, care mai dețin „NTV Moldova” și „TNT Moldova”, scrie Ziarulnational.md. Știrea este analizată într-o discuție cu jurnalistul Vitalie Călugăreanu:Europa Liberă: V-a surprins această noutate precum că o firmă apropiată președintelui Dodon și socialiștilor ar putea prelua retransmisiunea televiziunii ruse Pervîi Canal pe teritoriul Republicii Moldova?Vitalie Călugăreanu: „Într-un fel, da, m-a surprins, pentru că noi toți așteptăm altceva. Dacă este adevărată informația că acoliții lui Dodon preiau de la Prime retransmiterea Pervîi Canal din Rusia pe teritoriul Republicii Moldova, asta este încă o dovadă că Dodon i-a fentat pe „ai noștri” și în spatele acestei coaliții de conjunctură cu ACUM se întâmplă ceea de ce m-am temut cel mai mult – se întărește un nou monstru, un nou Plahotniuc, unul care nu urmărește decriminalizarea statului, ci preluarea schemelor.Se întâmplă ceea de ce m-am temut cel mai mult...Vă rog să fiți foarte atenți la ceea ce se întâmplă în Consiliul Audiovizualului, de fapt, la ceea ce nu se întâmplă în Consiliul Audiovizualului, care vedem că rămâne intact, nimeni nu a demisionat nici după acea ședință a comisiei parlamentare și, se pare, și-au găsit cei de acolo un nou protector, un nou stăpân căruia să-i slujească și pe care să-l ajute să controleze spațiul mediatic. Noi am așteptat o altfel de luptă cu propaganda și concentrarea mass-media, dacă sincer. Dacă așa înțeleg noii guvernanți instituirea normalității, atunci avem o problemă și avem o problemă mare.”Europa Liberă: Dar Guvernul Sandu ar avea un cuvânt de spus aici?Vitalie Călugăreanu: „Ar trebui să aibă un cuvânt greu de spus Guvernul Maiei Sandu, pentru că Guvernul Maiei Sandu și-a asumat, de fapt, guvernarea Republicii Moldova în următorii ani sau în următoarea perioadă cât va dura, mă rog, această coaliție cu Partidul Socialiștilor. Din păcate, semnalele pe care le am și mutările anemice pe care le vedem denotă că se încearcă preluarea schemelor prin care Vlad Plahotniuc și-a construit acel odios imperiu, acea caracatiță care îi alimenta jucăria penală cu bani murdari. Și se întâmplă asta în spatele infantilismului politic al celor din Blocul ACUM, oameni de la care avem alte așteptări.”Europa Liberă: Ce credeți că ar trebui să se întâmple cu această retransmisiune a televiziunii ruse Pervîi Canal pe teritoriul Republicii Moldova?​Vitalie Călugăreanu: „Eu cred că, dacă această televiziune intenționează în continuare să-și difuzeze programele sale pe teritoriul Republicii Moldova, ar trebui să fie organizat un concurs sau să existe o relație contractuală dintre doi agenți economici, care să fie una transparentă, în care Consiliul Coordonator al Audiovizualului să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește contentul pe care îl va prelua instituția sau agentul economic din Republica Moldova și pe care îl va disemina în spațiul mediatic din țara noastră. Adică noi am văzut care este conținutul în ultimii ani al acestui post de televiziune, am văzut multă propagandă la acest post de televiziune, prin urmare, un Consiliu Coordonator al Audiovizualului care își dorește cu adevărat purificarea spațiului mediatic din Republica Moldova ar trebui să fie cel care să gireze și să controleze produsele de la Pervîi Canal, pe care le vor prelua cei care vor retransmite postul în Republica Moldova.”Europa Liberă: Dar ce soartă ar putea să aibă postul Prime fără retransmisiunea televiziunii ruse Pervîi Canal?Vitalie Călugăreanu: „Probabil va trebui să se gândească cum își umple spațiul de emisie. În sfârșit, acest post de televiziune nu va mai parazita pe produse aduse din Federația Rusă, ci va trebui să investească în programe proprii pentru a dezvolta piața media din Republica Moldova. Și eu sunt foarte curios cât își va permite acest post de televiziune să investească în programe proprii, chiar sunt curios și vreau să văd asta.”​Europa Liberă: Și lucrurile se vor schimba, inclusiv când vine vorba despre piața media de publicitate?Vitalie Călugăreanu: „În ceea ce privește piața media de publicitate, eu cred că aici, fără o intervenție puternică a statului prin Consiliul Concurenței, nu se va întâmpla nimic. Dacă lucrurile nu se vor schimba, dacă acele case de publicitate care controlează astăzi 85 la sută sau chiar 89, după unele calcule, la sută din publicitatea care se învârte astăzi în spațiul mediatic din Republica Moldova, atunci cei care au murit de foame și au rezistat doar datorită granturilor, așa vor rezista dacă vor dori să existe în continuare, iar cei care au parazitat și au încercat să coopteze prin metode netradiționale și necinstite publicitatea din Republica Moldova asta vor face în continuare, pentru că aceste case de publicitate nu au dispărut nicăieri, ele în continuare înghit aceste oferte de publicitate pe care încearcă să și le mențină, aceste pachete de publicitate. Prin urmare, nimic nu s-a schimbat pe acest segment, lucrurile trebuie tranșate la nivel de Guvern prin Consiliul Concurenței și Consiliul Audiovizualului.”