Cod galben de CANICULĂ. Până când e valabil

16:40

Premierul Maia Sandu susține că Guvernul a decis să impoziteze tichetele de masă, să majoreze cota TVA cu 10% pentru HoReCa și să anuleze scutirile pentru persoanele care au un venit mai mare de 360 000 lei pe an pentru ca să poată achita salariile bugetarilor și pensiile, transmite DESCHIDE.MD.În cadrul ședinței de guvern, Maia Sandu a declarat că a văzut și eu reacțiile la anunțul privind măsurile fiscale și că se bucură că acestea există.„Eu vreau să spun că mă bucur foarte mult că există aceste discuții în societate pentru că nu am mai auzit demult. Acum jumătate de an discutatu doar cei mai curajoși - pensionarii și doi, trei oameni din societatea civilă. Mă bucur că oamenii sunt curajoși și își exprimă opinia în raport cu deciizile noastre”, a declarat premierul.