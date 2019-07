Cuplurile de zodii care se îndrăgostesc instantaneu!

10:30

Ceva de bine se întâmplă cu Brad Pitt, actorul de 55 de ani care arată tot mai bine. Chiar dacă are 55 de ani este clar că Brad nu își arată vârsta din buletin. Cel mai recent actorul s-a afișat la premiera filmului „Once Upon A Time In Hollywood”, care a avut loc la TCL […]