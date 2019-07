Elevi și profesori români din Cernăuți, în excursie la Brașov

16:50

"Da. Acest procuror trebuie să plece. Procuratura, asemeni altor instituții ale statului numai independente nu pot fi numite. Verticala puterii a fost modelată până la perfecțiune în ultimii ani. Problema este însă mai complexă decât pare. Cine vine în locul lui? Vine Koveși sau alt procuror cu caracter care ar trage la răspundere pe