Primul Bentley Flying Spur First Edition a fost vândut la o licitație cu 700.000 de euro! Banii vor fi donați în scopuri caritabile

Recent, constructorul britanic Bentley, a prezentat publicului larg noua generație a modelului Flying Spur, după care a urmat și lansarea unei serii limitate care va intra în producție la sfârșitul acestui an, numită Flying Spur First Edition! Producătorul din Crewe spune că această ediție specială va fi asamblată manual pentru o perioadă de 12 luni. Articolul Primul Bentley Flying Spur First Edition a fost vândut la o licitație cu 700.000 de euro! Banii vor fi donați în scopuri caritabile apare prima dată în AutoExpert.

