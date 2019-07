Ultima ora. Au loc descinderi la Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale in „dosarul insulina” - ZDG.MD

08:20

Fostul ministru al Finantelor, Veaceslav Negruta, despre cifrele bugetare pentru 2019: „In 2019 ministerul Finantelor are de platit 845 milioane lei catre BNM, pentru decizia asumata de Filip in 2016 de a converti in datorie de stat 13,3 miliarde lipsa, pana in 2041. Si asa va fi in fiecare an, cate un miliard, daca nu e oprit "contorul lui Filip"