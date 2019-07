Astăzi în Moldova și în lume

12:30

Trei explozii puternice au avut loc astazi în Afganistan, dintre care una in estul capitalei Kabul. Cele trei atacuri au omorit cel puțin 50 de oameni, informeaza serviciul aghan al postului nostru de radio.. Doua dintre atacuri au fost revendicate de Talibani.Atacul de astăzi de la Kabul este al 13-lea atac asuora capitalei Afganistanului de la începutul anului. In atacurile de pina acum din Kabul au murit peste 70 de oameni si alți peste 500 au fost răniți. Celelate doua atacuri de astazi au avut loc unul în provincia Nangarhar și altul in nord, în provincial Takhar. Majoritatea victimelor din atacurile de astazi erau angajați guvernamentali.