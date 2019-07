Standuri cu produse ecologice moldovenești vor fi instalate în cadrul a 32 de misiuni diplomatice

17:00

Republica Moldova are nevoie să deschidă câteva consulate, iar cel puțin unul ar trebui să fie deschis în orașul Sankt Petersburg, Federația Rusă, afirmă președintele Republicii Moldova, Igor Dodon.Șeful statului a declarat, astăzi, în cadrul emisiunii „Loc de dialog”, la Radio Moldova, că în Federația Rusă Moldova are doar ambasada de la Moscova, dar nu are niciun consulat