Au scos un lighean plin cu piersici la poarta si au lasat inscriptia „Gratis pentru copii cuminti”. Gestul frumos a unor oameni din Porumbeni: „Azi, in localitatea mea am vazut ceva inedit pentru zona, unde tot are un pret si nimeni nu e dispus sa-ti ofere ceva pe gratis”- FOTO

Au scos un lighean plin cu piersici la poarta si au lasat inscriptia „Gratis pentru copii cuminti”. Gestul frumos a unor oameni din Porumbeni: „Azi, in localitatea mea am vazut ceva inedit pentru zona, unde tot are un pret si nimeni nu e dispus sa-ti ofere ceva pe gratis”- FOTO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md