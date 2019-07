La o gradinita din capitala copiii fac amiaza afara. Nu pentru ca nu ar avea paturi in institutie, ci pentru ca somnul in aer liber este mai odihnitor si mai sanatos. Dupa trezire, micutii fac gimnastica in sanul naturii si terapie pentru talpi - VIDEO

La o gradinita din capitala copiii fac amiaza afara. Nu pentru ca nu ar avea paturi in institutie, ci pentru ca somnul in aer liber este mai odihnitor si mai sanatos. Dupa trezire, micutii fac gimnastica in sanul naturii si terapie pentru talpi - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md