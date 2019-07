Un român a devenit șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică

09:50

Fostul deputat Iurie Bolboceanu, cel care a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare de patrie și spionaj în favoarea Federației Ruse, spune că nu are nicio vină și că dosarul său reprezintă o răzbunare a fostului lider al PDM Vladimir Plahotniuc. „Mulțumesc Partidului Democrat și lui Plahotniuc pentru că au înlocuit scenariul de lichidare a mea cu condamnarea”, a declarat ironic Iurie Bolboceanu în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8, transmite IPN.„Eu n-am făcut spionaj nici în favoarea Federației Ruse, nici în favoarea unui alt stat. Nici nu cunosc care ar fi mecanismele acestui procedeu. Tot timpul am fost patriot al Republicii Moldova, eu nu am nicio altă cetățenie decât cea a Republicii Moldova”, a afirmat Iurie Bolboceanu.Potrivit lui, deschiderea acestui dosar penal este legat de activitatea lui în Parlament din perioada 2010-2014.