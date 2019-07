Peste 1.800 de conturi din Rusia, Ucraina, Thailanda și Honduras au fost ȘTERSE DE FACEBOOK

11:45

El este primul videoclip muzical lansat în anii '70, sau în orice an înainte de anii '90, care atinge acest prag. Hitul „Gangnam Style”, al artistului sud-coreean Psy, a fost primul videoclip care a ajuns la un miliard de vizualizări în 2012, în prezent ajungând la 3,3 miliarde de vizualizări. Această performanţă însă păleşte prin comparaţie cu „Despacito”, de Luis Fonsi, care a strâns 6,3 miliarde vizualizări la începutul acestui an, devenind cel mai vizionat videoclip de pe YouTube. De fapt, „Bohemian Rhapsody” nu intră nici măcar în Top 100 cele mai vizualizate videoclipuri de pe YouTube. Cu toate acestea, recordul hitului Queen rămâne remarcabil, dacă ne gândim că înainte de luni, singura melodie din secolul al XX-lea care a ajuns la 1 miliard de vizionări era „November Rain”, a celor de la Guns N' Roses. „Bohemian Rhapsody” a înregistrat o creştere a vizualizărilor de la lansarea filmului biografic despre Freddie Mercury, cu acelaşi nume, anul trecut. Pentru a marca acest record, cei doi membri ai trupei rămaşi în viaţă Brian May şi Roger Taylor, au încărcat pe YouTube o versiune digitală remasterizată a videoclipului, lansat la emisiunea „Top of the Pops”, de pe BBC One, în noiembrie 1975.