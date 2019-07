Consilierul lui Dodon mătură pe jos cu Guvernului Sandu: „Este o TÂMPENIE să aplici o cotă TVA de 20% pentru acest sector, când în România este 5%”

12:10

Cercetarile efectuate la Universitatea din Windsor, Canada, au scos la lumina efectele benefice ale acestei plante, dand astfel o sansa in plus pacientilor cu cancer.Papadia dezintegreaza celulele canceroase in 48 de ore, fara a afecta si celulele sanatoase. Tratamentul continuu cu radacina de papadie poate distruge o buna parte din celulele canceroase, scrie bzi.ro.