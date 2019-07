Concursul pentru selectarea Procurorului General va începe mâine

18:00

În 2018, Olesea Stamate a avut avenituri de 199 mii de lei de la Asociatia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă, unde a lucrat în calitate de director. Soţul său a fost plătit cu un milion şi jumătate de lei de compania „Ericsson Telecommunications”.Familia Stamate are în proprietate două terenuri agricole, un apartament de 70 de metri pătraţi, procurat în 2016 cu 437 mii de lei şi o casă de 329 metri pătraţi cu o valoare cadastrală de 1,7 milioane de lei. În acest an, Stamate şi-a cumpărat o maşină de lux de model „Porsche Macan”, pentru care a plătit peste un milion de lei (peste 51.000 de euro). Familia Stamate are şi economii. Într-un depozit bancar, aceasta păstrează 70 de mii de euro.Olesea Stamate a fost numită în funcţia de ministră a Justiţiei pe 24 iunie 2019, după ce Stanislav Pavlovschi a refuzat acest fotoliu.