Singurul ceai care distruge celulele canceroase în 48 de ore. Iată cum se prepară

Cercetarile efectuate la Universitatea din Windsor, Canada, au scos la lumina efectele benefice ale acestei plante, dand astfel o sansa in plus pacientilor cu cancer.Papadia dezintegreaza celulele canceroase in 48 de ore, fara a afecta si celulele sanatoase. Tratamentul continuu cu radacina de papadie poate distruge o buna parte din celulele canceroase, scrie bzi.ro.

