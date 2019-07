Avocat din Chişinău, reţinut de CNA şi PA

10:50

O navă sub pavilion al R. Moldova, dar care aparține companiei DonbassTransitService Ltd, a fost reținută într-un port din krasnodar, Federația Rusă. Presa rusă scrie că la bordul navei se aflau 14 cetățeni ucraineni, trei dintre care au fost trimiși acasă în data de 23 iulie, iar în privința celorlalți 11 încă nu a fost …