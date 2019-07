Ce pedeapsă riscă bărbatul care a detonat o grenadă în urma neînțelegerilor cu soția

15:40

Microinvest și WorldBusinessCapital Inc (WBC) și-au consolidat astăzi parteneriatul prin semnareaunui contract de împrumut în valoare de 10 de milioane de dolari. Colaborarea denotă încrederea pe care o au investitorii străini în compania Microinvest și faptulcă sunt mereu dispuși să ofere suportul financiar necesar, inclusiv în momentede instabilitate economică și politică. Împrumutul are un termende 7 ani și o perioadă de grație de un an pentru fiecare tranșă, fiind parțialgarantat de Overseas Private Investment Corporation (OPIC), instituția dedezvoltare financiară a Guvernului Statelor Unite.