În goană după PR ieftin / Năstase ar fi compromis ancheta și a permis ASASINULUI de la Botanica să fugă (deschide.md)

08:40

Actorul olandez Rutger Hauer a murit, la vârsta de 75 de ani, din cauza unei afecţiuni care a fost ascunsă publicului atât de familia sa cât şi de agentul său, Steve Kenis, care a confirmat moartea actorului pentru The Hollywood Reporter.Rutger Hauer și-a făcut debutul la Hollywood alături de Sylvester Stallone, în Nighthawks (1981) și a apărut pe marele ecran în filme precum Osterman Weekend (1983), Ladyhawke (1985) 1986), Buffy the Vampire Slayer (1992), Confesiunile unei minți periculoase (2002), Batman Begins (2005), Sin City (2005), Hobo With a Shotgun (2011), Valerian și City of a Thousand Planets ) și The Sisters Brothers (2018).