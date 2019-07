Ministerul Finanțelor // Tichetele de masă nu vor fi anulate, dar vor fi impozitate

12:00

Ministrul de Interne, Andrei Năstase, a declarat astăzi că procurorul general interimar Igor Popa pune la cale cu fostul șef al Inspectoratului General de Poliție, Alexandru Pînzari o crimă. De asemenea, Năstase a acuzat PD că obstrucționează investigarea uzurpării de stat și a menționat că Igor Popa a invitat la dânsul în birou un grup de procurori care trebuiau să prezinte un raport pe acest caz, însă nu a fost pornită o urmărire penală pe acest caz.ALexandru Pînzari a comentat referitor la aceste declarații că „e o situație mai mult decât ciudată, aproape că stupidă”. „Am fost citat pentru ziua de azi în baza materialelor privind presupusa uzurpare a puterii de stat. Azi am mers și am dat declarații pe cazul dat, apoi am văzut în presă că...s-ar pune la cale ceva, nu știu ce.