Una dintre primele perechi de Nike, vândută pentru suma record de 437.500 de dolari

08:30

1. Chişinău, sectorul Botanica: str. Muncești 607, 293B, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 2. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Calea Ieșilor 51/2, 55, 55/2, 61/1, Călărași 78, Drumul Crucii 123, 123A, Țărînii 107, 107/2, 128A, 99, 95, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: or. Durlești: str. Durleşti, Ion Creangă, Ion Pelivan, Junimii, Mihai Viteazul, Murelor, Tudor Vladimirescu, Tudor Vladimirescu str-la, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 4. Chişinău, sectorul Centru: str. Columna 135-143, 151-161, 140-154, Mitr. Dosoftei 128-134, Mitr. P. Movilă 39-41, 9001, Sfatul Țării 61, 61A, 61/1A, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene șos. Hînceşti 44, str. Mitropolit Gurie Grosu 16, Valea Dicescu 53-91, 64-140, în intervalul de timp între 09:15 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 5. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: or. Codru: str. Livădarilor, Otradnii 2 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal, Schinoasa-Deal 1 str-la, Schinoasa-Deal 2 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene or. Codru: str. Costiujeni 5, Grenoble 9999 parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 6. Chişinău, sectorul Ciocana: str. Transnistria 16, în intervalul de timp între 09:15 - 20:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 7. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă: or. Vadul lui Vodă: str. Vadul lui Vodă 9999 parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric or. Vadul lui Vodă: str. Balneară, Vadul lui Vodă parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 8. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Budeşti: s. Budești: str. Alecu Russo, Andrieş, Andrieş str-la, Baltata, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Budeşti, Chişinăului, Chişinăului str-la, Ciresilor, Clopotnitei Clopotniţei str-la, Columna, Cotului, Crinilor, Crînilor str-la, Decebal, Florilor, Gheorghe Asachi, Ianovschii, Ion Creangă, Izvorul Vietii, Maria Drăgan, Mesterul Manole, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Mircea cel Bătrîn, Mitropolit Varlaam, Murelor, Murelor str-la, Nucilor, Pintea Pavel, Proca Vasile, Spicului, Spicului str-la, Şcolii, Teilor, Teilor str-la, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Velicico parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 9. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Astronom N. Donici 1-15, 27, 4-60, Gr. Vîrtosu 2-18, 1-3, 21, Ipotești 43, Studenților 3-6, T. Panfile 7, 27, Valea Albă 13, 18, Voluntar Filip Lupașcu 22, 60, Zamolxe 3-29, 4-22, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 10. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti: s. Grătiești: str. Alexandru Plămădeală, Constantin Stere, Gribov, Ioan Vodă, Mioriţa, Veronica Micle, Vladimir Maiacovski, Vladimir Maiacovski str-la parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:10 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 11. Anenii Noi: s. Bulboaca parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Todirești parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 11:20 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Floreni parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Speia parțial, în intervalul de timp între 12:20 - 14:20 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 12. Basarabeasca: or. Basarabeasca: str. Karl Marx, Sovetscaia parțial, în intervalul de timp între 14:30 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor or. Basarabeasca: str. Karl Marx parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 14:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Bașcalia: str. Bessarabscaea, Boris Glavan, Bascalia, Sadovaea, Unirii, Zelionaia, 28 Iunie parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Bașcalia: str. Bessarabscaea, Creangă, Victoria, Bașcalia parțial, în intervalul de timp între 14:00 - 15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Bașcalia: str. Zeleonaia, Gagarin, Fîntînilor, Bascalia parțial, în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Sadaclia: str. Frunze, Sadaclia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 13. Cahul: or. Cahul: str. Dm. Cantemir 77, șos. Vulcănești 1, 9625, 9679, 9680, 9703 parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Lebedenco, s. Huțulu, s. Ursoaia parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Moscovei parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 14:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 14. Cantemir: s. Ţiganca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 15. Comrat (UTA Găgăuzia): s. Congaz: str. Cotovskii, Cebanov, Sadovaia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Valea Perjei: str. Bazarnaea, Ciapaev str-la, Comsomoliscaea, Iurie Gagarin, Molotcova, Molotcova str-la- parțial în intervalul de timp între 09:30 – 11:00, pentru conectarea noului consumator 16. Călăraşi: s. Bahmut parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Bahmut st.: str. Stanţia Bahmut parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s .Bravicea parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 17. Căuşeni: or. Căușeni: str. Păcii str-la, Vissarion Belinski parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 13:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice or. Căușeni: str. Alba Iulia, Alexei Mateevici, Alexei Şciusev str-la, Calea Basarabiei , Calea Ştefaneştelor, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir str-la, Mihai Eminescu bd., Mira 4 str-la, Păcii str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 14:00 - 18:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice s. Baccealia parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Cîrnăţenii Noi parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Ucrainca parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 18. Criuleni: s. Maşcăuţi parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Slobozia-Dușca parțial, în intervalul de timp între 09:05 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Molovata parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 19. Hînceşti: or. Hîncești: str. Alba Iulia, Bucovina str-la, Călinescu, Florilor, Gradinilor, Ion Creangă, Mănăstirea Căpriana, Mihai Eminescu, Mitropolit Petru Movilă, Nicolai Gogol str-la, Taras Şevcenco str-la, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Veronica Micle str-la, 31 August 1989, Alexandru cel Bun, Chişinăului, Cogîlnic, Cuza-Vodă, Gheorghe Coşbuc, Mihai Eminescu, Nicolai Gogol, Serghei Lazo, Vasile Alecsandri, Veronica Micle str-la parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 21:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric or. Hîncești: str. Alba Iulia, Bucovina str-la, Călinescu, Florilor, Gradinilor, Ion Creangă, Mănăstirea Căpriana, Mihai Eminescu, Mitropolit Petru Movilă, Nicolai Gogol, Nicolai Gogol str-la, Taras Şevcenco str-la, Trandafirilor, Vasile Alecsandri, Veronica Micle str-la, 31 August 1989 parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Ciuciuleni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Pogănești parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Negrea parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Sofia: str. Cuza Ion, Dimitrie Cantemir, Ion Creanga, Maria Drăgan, Serghei Lazo, Sofia, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Negrea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Sofia parțial, în intervalul de timp între 08:15 - 21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Lăpușna: str. Comarova, Ioana Iakir, Iurie Gagarin, Serghei Kirov parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Mereșeni parțial, în intervalul de timp între 10:35 - 13:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 20. Ialoveni: or. Ialoveni: str. Alexandru cel Bun, Gheorghe Coşbuc, Merilor, Toma Ciorba str-la, Toma Ciorbă, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 18:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Dănceni parțial, în intervalul de timp între 08:55 - 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Puhoi parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Costești: str. Ștefan cel Mare, Salcîmilor, Dacia parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 21. Leova: s. Sarata Nouă parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene or. Leova: str. Alexandru Marinescu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Cîmpiilor, Independenţei, Ion Luca Caragiale , Ion şi Doina Aldea-Teodorovici, Liviu Rebreanu, Mihai Eminescu, Mitropolit Varlaam, Nucarilor, Renaşterii parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 15:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 22. Nisporeni: or. Nisporeni: str. 9 Mai, Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexandru Donici, Alexandru Lăpuşneanu, Barbu Lăutaru, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Vodă, Bucovinei, Chişinăului, Ciprian Porumbescu, Ciurleasa, Codrilor, Constantin Stamati, Cristestilor, Dacia, Fîntînilor, Gheorghe Madan, Gloriei, Grigore Vieru, Haiducilor, Holmului, Industrială, Ioan Vodă, Ion Iachir, Ion Neculce, Iurie Gagarin, Lapuşniţa, Livezilor, Livezilor str-la, Maguri, Marea Adunare Naţională, Maria Drăgan, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu 2 str-la, Mitropolit Dosoftei, Morilor, Nicolae Iorga, Păcii, Pompa, Salcîmilor, Sfatul Ţării, Sfinti Voievozi, Sfintul Ilie, Sfîntul Gheorghe, Suveranitatii, Tirgului, Toma Ciorbă, Troiţa Duminicii Mari, Tudor Vladimirescu, Vasile Alecsandri, Veronica Micle, Zubcu-Codreanu Nicolai parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Vărzăreşti: str. 31 August 1989, Dumitrie Cantemir parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Vînători parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 23. Orhei: or. Orhei: str. Chişinăului, Ciprian Porumbescu, Gheorghe Asachi, Sălcilor, Unirii parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Step-Soci: str. Boris Glavan, Mihai Eminescu, Odaea, Tineretului, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ciocîlteni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 24. Taraclia: s. Carbalia: str. s. Carbalia: str. Carbalia, Drujba, Iujnaea, Lesnaea, Mira, Ogorodnaea, Zarecinaea parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Albota de Sus: str. F. Idjilov, Iubileinaia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.