Diaconul Ghenadie Valuța a fost suspendat din funcția de cleric și oprit de a sluji cele sfinte până la Judecata bisericească

12:30

Beijing Automotive Industry Holding Co., Ltd. (BAIC) a devenit al doilea cel mai mare acționar străin al concernului german Daimler. Corporaţia chineză deţinută de stat a cumpărat aproximativ 5% din hârtiile de valoare ale părintelui Mercedes-Benz.Se întâmplă la puţin peste un an după ce alte 9.69% le-a achiziționat fondatorul şi directorul general al concernului chinez Geely.