Lideri din comunitățile istorice românești, apel către premierul Dăncilă în legătură cu Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

16:10

Cimitirul Eroilor de pe bulevardul Decebal din Chișinău, unde își au locul de veci peste 1.600 de ostași de diverse naționalități, a fost vandalizat. Anunțul a fost făcut de președintele Asociației „UNIREA-ODIP”, Vlad Bilețchi, pe o rețea de socializare. Potrivit lui Bilețchi, infracțiunea ar fi avut loc weekendul trecut. „Au fost distruse, tăiate și rupte [&hellip The post VIDEO – Cimitirul Eroilor din Chișinău a fost vandalizat appeared first on InfoPrut.