Dumitru Diacov susține că după 7 septembrie, „PDM va fi un partid fără Plahotniuc”

13:50

Cineastul american Oliver Stone, premiat cu Oscar pentru „Midnight Express" (1978), „Platoon„ (1986) şi „Born on the Fourth of July" (1989), i-a cerut preşedintelui rus Vladimir Putin să fie naşul fiicei lui, informează The Hollywood Reporter, care citează site-ul Kremlinului. Stone a făcut sugestia în timpul unei discuţii pe care a avut-o cu liderul rus.