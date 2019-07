Xenia Deli a dat o petrecere de zile mari la piscină! Anastasia a împlinit 1 anișor! (Video)

16:00

Această salată combină mai multe arome, este sănătoasă și nu ți se va face foame după ce o mănânci. Are sub 300 de calorii, 12 grame de fibre și 10 grame de proteine. Deci te vei simți energizată. În plus, previne balonarea. Ingrediente 1 castravete feli 1 cutie de fasole neagră, O cană de porumb […]